Sanluri, Sassari, Bitti e Porto Torres: è emergenza coronavirus nelle case di riposo

Lo scenario si allarga

Di: Cristina Tangianu

Dopo la situazione delicata di Casa Serena, struttura gestiva dal Comune di Sassari, dove su 140 ospiti 73 hanno contratto il virus e di questi un anziano non ce l’ha fatta, è morto qualche giorno fa in solitudine, nella sua stanza, lo scenario si allarga.

A Bitti, nella casa di riposo Su Meraculu, su 21 anziani presenti 18 sono risultati positivi al nuovo coronavirus. Solo tre non hanno contratto il virus e sono stati trasferiti nella serata di ieri in un hotel del paese. Ma si registra anche una vittima: una donna di 86 anni è deceduta ieri pomeriggio all'ospedale San Francesco di Nuoro, dove era ricoverata insieme ad altri tre ospiti della struttura per anziani. Ma non solo, sono stati contagiati anche 5 operatori sanitari. Negativi 9 sanitari tra medici di base, guardie mediche, infermieri e operatori del 118.

Un quadro drammatico anche a Sanluri: 30 i casi positivi.

Ieri è deceduta una donna di 89 anni ospite della struttura per anziani Divina Provvidenza, risultata positiva al Covid-19.

La conferma è arrivata dal sindaco Alberto Urpi il quale ha spiegato che l’anziana era ricoverata da due giorni in ospedale. "Ieri sono arrivati i risultati dei tamponi eseguiti sugli ospiti della struttura – ha detto il primo cittadino -, tra anziani e lavoratori, abbiamo 27 positivi al Covid-19 che sommati ai 3 precedenti fanno salire i casi a 30".

“Gli anziani in struttura – ha precisato ancora il sindaco - non ricevevano visite da oltre 14 giorni. Tutti sono in quarantena e seguiti dai medici: con l'aiuto della ATS e forze dell'ordine stiamo ricostruendo la catena dei contatti. Pertanto, state tranquilli – rassicura Alberto Urpi - nonostante l'alto numero dei contagiati, il tutto è abbastanza circoscritto. Continuate a seguire tutte le regole che vi abbiamo dato nell'esclusivo interesse della popolazione”.

Infine, anche a Porto Torres un anziano ospite di una casa di riposo è risultato positivo. Notizia che ha fatto scattare nell’immediato il sindaco Sean Wheeler perché – ha denunciato “non è stato eseguito ancora nessun tampone per operatori, ospiti, familiari e medici di base entrati a contatto con gli anziani della casa di riposo in cui da giorni è stato accertato un caso di positività".