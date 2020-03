Contagiata intera famiglia a Villaspeciosa

In quattro in quarantena nella propria abitazione

Di: Redazione Sardegna Live

Una famiglia intera è stata contagiata da coronavirus a Villaspeciosa. Sono la moglie e i figli della prima persona risultata positiva in paese alcuni giorni fa. Sale così a 4 il numero di casi nel comune.

Lo ha annunciato il sindaco Gianluca Melis: "Il giorno dopo sono stati eseguiti i tamponi sui componenti del nucleo familiare, anche loro risultati positivi. A livello fisico stanno tutti bene: marito e moglie hanno una leggera tosse, i figli non presentano sintomi".

I quattro, spiega il primo cittadino, "resteranno in quarantena per 15 giorni nella loro abitazione. Saranno poi sottoposti a un nuovo tampone. Dedichiamo tutti una preghiera e facciamo un in bocca al lupo ai nostri concittadini".