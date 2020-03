Coronavirus. La proposta di un commerciante locale: “Donare prodotti alimentari e non da distribuire alle famiglie del nostro paese”

Iniziata la distribuzione delle mascherine

Di: Antonio Caria

Anche Bonnanaro vuole unirsi al coro dei gesti solidali che vengono promossi in ogni angolo della Sardegna in favore delle famiglie locali costretta a casa a causa delle norme regionali e governative contro la diffusione del Coronavirus.

La proposta arriva da un commerciante locale: “Sto pensando (magari con il coinvolgimento di don Salvatore il nostro parroco di Bonnanaro), che si potrebbero donare prodotti alimentari e non da distribuire alle famiglie del nostro paese che a causa delle restrizioni in atto si trovassero in momentanea difficoltà, questo il suo pensiero pubblicato sul suo profilo Facebook Angelo Polinas. .

Intanto il Comune ha annunciato che è iniziata la distribuzione delle mascherine. “Le prime 200 le abbiamo date alle persone che hanno l'assistenza domiciliare, alle assistenti, alle badanti e agli esercizi commerciali e ai dipendenti comunali”, ha dichiarato il Sindaco Antonio Marras.