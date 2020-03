Aou. Un supporto agli operatori per l'emergenza Covid-19

Servizi attivati dalla struttura di Psicologia ospedaliera e Psichiatrica

Di: Antonio Caria

L’Aou di Sassari ha deciso di dare un supporto agli operatori in questo periodo di emergenza dato dalla diffusione del Coronavirus. I servizi saranno attivati sia dalla struttura di Psicologia ospedaliera sia dall’unità operativa Psichiatrica e saranno disponibili via mail e per telefono, ma anche tramite videochiamata su Skype o Whatsapp.

Un primo contatto può avvenire anche tramite posta elettronica all’indirizzo segreteria.poe.ssa@aousassari.it, mentre l'ambulatorio, che sarà attivo dalle 8.30 alle 18.00, ha l’intento do a offrire un supporto psichiatrico agli operatori dello staff medico e paramedico dell’Aou che sono impegnati nella situazione di emergenza. I colloqui si svolgeranno prevalentemente attraverso contatti telefonici (in video) mantenendo, quando possibile, le misure previste di controllo epidemico.

La Clinica Psichiatrica può essere contattata ai numeri di telefono 0792644640 e 079 228350. Il personale Aou potrà contattare via mail la clinica.psichiatrica@aousassari.it su Skype: Psichiatria Covid 19.

Infine sarà attivo anche un servizio per gli specializzandi che possono scrivere alla mail: psich.specializzandi.covid19@gmail.com, oppure contattare gli operatori via Skype: Psichiatria Covid 19 Specializzandi.