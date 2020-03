Coronavirus. Centoventimila mascherine Ffp2 donate da due imprenditori cinesi

Ventimila mascherine sono arrivate a Bari Sardo

Di: Redazione Sardegna Live

Due imprenditori cinesi che amano l’Italia hanno donato centoventimila mascherine Ffp2. Lu Haichuan e Ze Huiyue sono i due giovani cinesi titolari della Aukey Tecnology. Il loro dirigente napoletano Alessandro Cormio ha poi provveduto alla distribuzione di queste.

L’uomo ha lavorato per quattro anni in Ogliastra nella società turistica L'Ultima Spiaggia di Barisardo e ha scelto proprio questo Comune per distribuire le mascherine. Il sindaco Ivan Mameli ha ricevuto i primi scatoloni e ha iniziato a distribuirle a protezione civile, volontari dell'assistenza domiciliare, medici di base, e all'ospedale di Lanusei.