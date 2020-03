Luna Rossa solidale: 50 visiere di protezione per i sanitari degli ospedali cittadini

Sirena: “Un messaggio di gratitudine verso coloro che stanno dando ogni giorno il massimo in questa sfida piena di difficoltà”

Di: Antonio Caria

50 visiere di protezione per i sanitari degli ospedali cittadini sono state donate dal management di Luna Rossa Prada Pirelli ai sanitari degli ospedali di Cagliari.

“Quando siamo stati interpellati dal comune per venire in supporto degli ospedali locali ci siamo subito attivati. Abbiamo realizzato in tempi record oltre 50 visiere protettive per il personale medico e sanitario, impegnato nella cura e nell’assistenza dei malati di Covid-192”, ha dichiarato Max Sirena, Team Director di Luna Rossa.

"Tutto il team si è reso immediatamente disponibile, dai ragazzi dello shore team che hanno realizzato le visiere, al personale degli uffici che ha curato la parte logistica – ha concluso Sirena -. Questo vuole essere un messaggio di gratitudine, da parte nostra, verso le persone che stanno dando ogni giorno il massimo in questa sfida piena di difficoltà”.