Tragedia a San Teodoro: turista 60enne annega a Cala d'Ambra

L’uomo si trovava in vacanza con la moglie

Di: Redazione Sardegna Live

Tragedia questa mattina nelle acque di San Teodoro dove per cause ancora da accertare, un 60enne svizzero residente in Germania, è annegato a Cala d'Ambra. Sul posto sono arrivati i medici del 118 ma non hanno potuto fare nulla per salvargli la vita.

Da quanto si è appreso, l'uomo stava trascorrendo le vacanze con la moglie in Sardegna che era in spiaggia con lui al momento della tragedia ma non si sarebbe accorta di niente, tanto che la Polizia locale ha dovuto rintracciare la signora tra i bagnanti.

Sul posto è presente la Guardia Costiera ed è arrivata anche la sindaca Rita Deretta.