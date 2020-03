Cocco: “Una persona è risultata positiva al test Covid-19”

Il primo cittadino: “La persona è seguita dalla azienda sanitaria”

Di: Antonio Caria

“È stato comunicato informalmente alle 17,30 del 26-03-2020 dalle autorità competenti, che nel nostro Comune una persona è risultata positiva al test Covid-19; contestualmente mi è stato richiesto, per il rispetto delle procedure, di attendere una comunicazione ufficiale prima di darne notizia ai cittadini”.

Inizia così una nota del Sindaco di Samatzai, Enrico Cocco, che aggiunge: “La persona è seguita dalla azienda sanitaria che ha immediatamente attivato i protocolli previsti, mi saranno comunicati i suoi contatti stretti e le relative misure da adottare nei loro confronti; le sue condizioni di salute al momento non destano preoccupazione, come amministrazione porgiamo i migliori auguri per una pronta guarigione”.

“Oggi con la comunicazione ufficiale – ha aggiunto – mi sono state date rassicurazioni sul fatto che saranno intraprese tutte le azioni tese al contenimento della diffusione del virus nel nostro comune. L'amministrazione Comunale monitorerà costantemente l’evolversi della situazione e provvederà tempestivamente ad attivare quanto si dovesse rendere necessario”.

“Tutti noi – ha concluso Cocco –, dimostriamo ora senso di responsabilità verso noi stessi e verso gli altri, in particolare modo nei confronti delle persone anziane e immunodepresse che si è dimostrato sono le più fragili e indifese rispetto agli effetti del contagio. Contando sulla professionalità e la passione del personale sanitario, che saprà indicarci quanto dobbiamo fare. Uniamoci con un solo obbiettivo sconfiggere questo nemico invisibile che minaccia la nostra Comunità”.