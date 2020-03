Nei giorni scorsi un caso di Coronavirus a Thiesi. Soletta: “La situazione del nostro concittadino è fortunatamente stabile”

Arrivate le prime mascherine da Bonorva

Di: Antonio Caria

“Sono in contatto con la famiglia del nostro concittadino, la situazione è fortunatamente stabile e questa è la cosa sicuramente più importante”.

È questo l’annuncio dato dal Sindaco di Thiesi, Gianfranco Soletta, dopo che nei giorni scorsi, nel suo paese, era stato segnalato un caso di positività al Coronavirus.

Il primo cittadino ha anche comunicato che sono arrivate le prime mascherine ordinate da Bonorva.

“Le prime che ci hanno consegnato – ha aggiunto Soletta – ho iniziato a distribuirle a chi oggi sta affrontando in prima linea questa emergenza garantendoci i servizi primari, per questo motivo la prima tranche l’ho portata in ospedale, alle associazioni di volontariato e alle forze dell’ordine e domani proseguirà la distribuzione a operatori e volontari che fanno assistenza a domicilio, ricovero e le attività commerciali aperte. Nel frattempo arriveranno anche le altre e partirà la consegna alla cittadinanza, saranno date 2 mascherine per nucleo familiare perché vogliamo garantire almeno un ricambio”.

“Vi chiedo solo di avere un pò di pazienza – ha concluso – perché ci vorranno almeno due o tre giorni per distribuirle a tutti. Voglio che sappiate che non siete soli, sto e stiamo cercando di fare di tutto con i pochi mezzi che abbiamo ma se ognuno fa la sua parte andrà tutto bene”.