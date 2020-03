La solidarietà dell’U.S. Banari, una raccolta fondi per l’emergenza Coronavirus

La Società: “In tre giorni raccolti 3mila 500 euro. Siamo una comunità stupenda”

Di: Antonio Caria

Anche il calcio, per una volta, lascia scarpini e magliette negli stipetti, si dimentica per una volta di cosa sia il pallone e si getta a capofitto nella solidarietà. È il caso degli attivissimi ragazzi della U.S Banari che ha deciso di aprire una raccolta fondi da destinare all’acquisto di dispositivi di protezione individuale per il Pronto Soccorso di Sassari.

“Noi come squadra – spiegano dalla Società – destineremo un fondo dai nostri risparmi, più quello che riusciremo a racimolare tra i dirigenti e giocatori con offerte spontanee, ma se vogliamo fare di più serve l'aiuto di tutti! I Banaresi sono sempre stati e sempre saranno molto generosi e sappiamo che neanche questa volta deluderanno le attese”.

Un appello già raccolto dalla popolazione: in soli tre giorni sono stati raccolti 3mila 500 euro che saranno usati per l’acquisto di un Ventilatore non invasivo e svariati accessori per la ventilazione assistita.

“Non ci fermiamo – concludono –, neanche in questo momento di sconforto per la nostra comunità, continueremo a raccogliere offerte per tutta la settimana e poi valuteremo dove è come investire la restante! Per ora vi dico solo un grazie a tutti, a chi ha donato, a chi vorrà donare e anche a chi solo ci sostiene e condivide l'iniziativa. Siamo una comunità stupenda”.

Ecco le credenziali del bonifico

Intestatario: U. S. Banari a. s. d.

IBAN: IT52G0760117200001018452423

CAUSALE; Raccolta fondi Pronto Soccorso SASSARI