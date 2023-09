Donazione del sangue e lotta ai tumori al seno camminano insieme con “Walk for The Cure”

Sabato 16 settembre si terrà la passeggiata in rosa, organizzata dall'Avis di Bonorva in collaborazione con le Avis Provinciali e la Pro loco di Bonorva, nel bellissimo borgo di Rebeccu

Di: Alessandra Leo

Donazione del sangue e lotta ai tumori al seno: due gesti fondamentali per la salute della comunità e il benessere del prossimo che cammineranno affiancati sabato 16 settembre durante “Walk for The Cure”, la passeggiata in rosa organizzata all'Avis di Bonorva in collaborazione con le Avis Provinciali e la Pro loco di Bonorva nel bellissimo borgo di Rebeccu.

“Un’occasione che consente di tendere la mano a 360 gradi a chi soffre, donando il sangue e partecipando alla lotta ai tumori al seno – afferma ai microfoni di Sardegna Live il presidente della sezione Avis di Bonorva Angelo Solinas – Chi affronta una battaglia contro qualsiasi malattia merita il sostegno da parte di tutti. Partecipate numerosi perché è un’occasione davvero importante che riguarda chiunque”.

IL PROGRAMMA. La giornata comincerà alle 8 con un grande gesto d'amore e dovere sociale, la donazione del sangue in una raccolta straordinaria, in cui l'auto emoteca presenzierà fino alle ore 13. Alle ore 13:30 un momento di compagnia e convivialità durante il pranzo offerto all'Avis di Bonorva e Pro loco Bonorva. Alle ore 15:30 ci si potrà iscrivere alla passeggiata e verranno distribuite le magliette apposite.

Alle 16:30 comincerà la passeggiata in rosa nell’affascinante borgo di Rebeccu. La serata si concluderà a tempo di musica con il karaoke e non mancherà il tradizionale e squisito Zichi di Bonorva con Nutella per deliziare grandi e piccini.



Ogni partecipante, con una donazione di 10 euro, riceverà una bellissima maglia realizzata per il progetto “Mater & Komen” e il ricavato verrà devoluto in favore dei progetti di Susan G. Komen Italia per la lotta ai tumori del seno che verranno sviluppati in Sardegna con il Mater Olbia Hospital.



“Ringraziamo anticipatamente il Sindaco e l'Amministrazione comunale per ospitarci, L'Avis e la Pro loco per essere sempre al nostro fianco, tutte le associazioni locali che vorranno partecipare e sostenere la causa e tutti gli amici di Bonorva che ogni anno partecipano attivamente per sostenere la lotta ai tumori del seno”, ha affermato il portavoce di “Komen Italia in Sardegna”.