Si schianta col kitesurf sulle rocce, turista ferita a Stintino

Trasferita in ospedale a Sassari con l'elisoccorso

Di: Redazione Sardegna Live

Incidente in mare questo pomeriggio alle Saline di Stintino, dove una turista stava praticando il kitesurf quando, per cause ancora da accertare, è volata contro le rocce.

La 41enne avrebbe urtato con il petto i sassi sporgenti dal mare procurandosi un forte trauma toracico.

Vista l'altezza da cui era caduta, si è ritenuto necessario l'intervento sul posto dell'elisoccorso. Nonostante l'allarme rientrato dopo un primo esame, la donna è stata comunque trasportata all'ospedale Santissima Annunziata di Sassari in volo, in codice giallo.