Coronavirus, i sardi dal cuore d’oro: quasi 230mila euro raccolti dalla Regione per fronteggiare l’emergenza

Lo ha annunciato il Governatore della Sardegna

Di: Alessandro Congia

Sono arrivati già poco piu' di 228 mila euro sul conto corrente attivato dalla Regione Sardegna per raccogliere donazioni per affrontare l'emergenza Covid-19.

Lo scrive l’Agi in un’agenzia che aggiunge che la comunicazione è del presidente Christian Solinas sul suo profilo Fb, in cui reitera l'hashtag #distantimauniti e rilancia la campagna 'Distanti ma uniti, per ridurre il contagio', con lo slogan tradotto anche in sardo ('A tesu ma a'nimu de pare pro minimare su conta'giu').