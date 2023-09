Cagliari. Colpisce con un pugno e rapina un uomo in via roma: arrestato 33enne

In quel momento in via Roma stava transitando una pattuglia dei carabinieri, prontamente intervenuti

Di: Redazione Sardegna Live

Nella serata di ieri a Cagliari, i carabinieri della stazione di Stampace hanno arrestato in flagranza un 33enne algerino residente a Quartu.

Il giovane avrebbe colpito con un pugno un 37enne di Quartucciu che transitava a piedi sotto i portici, in via Roma, per poi sottrargli il telefono e fuggire.

Proprio in quel momento in via Roma stava passando una pattuglia dei militari, che sono intervenuti e hanno catturato il rapinatore.

La refurtiva e stata recuperata all'interno di un'aiuola e restituita al legittimo proprietario, che è stato immediatamente soccorso da un'ambulanza del 118.