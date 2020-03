Coronavirus, 23 positivi nella casa di riposo di Bitti

Positivi 18 ospiti su 21

Di: Redazione Sardegna Live

Diciotto su 21 ospiti della casa di riposo di Bitti sono risultati positivi al virus Sars Cov 2, mentre 5 su 14 gli operatori sanitari che hanno contratto lo stesso virus. Stanno bene, sono in quarantena e risultano asintomatici.

Negativi i nove tamponi del personale del 118 e dei medici di base entrati in contatto con loro al momento della scoperta del primo contagio.

"Stiamo cercando di gestire la situazione al meglio - spiega all'ANSA il sindaco Giuseppe Ciccolini - Stiamo trasferendo i tre ospiti negativi in un'altra struttura e per questo stiamo aspettando l'autorizzazione dalla Protezione civile. Per quanto riguarda gli ospiti positivi, diciamo che attualmente la situazione è stazionaria, vengono assistiti dai nove operatori rimasti a lavorare, e per consentire i turni ci stiamo adoperando per reclutare un gruppo che arriverà a breve. Stiamo aspettando inoltre un quantitativo notevole di materiale sanitario che arriverà nelle prossime ore".