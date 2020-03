Coronavirus. In Sardegna sono 494 i casi, 19 i morti

Di: Redazione Sardegna Live

Sono saliti a 494 i casi di Covid-19 riscontrati in Sardegna, dove dall'inizio dell'emergenza sono morte 19 persone.

Il dato di ieri indicava 18 vittime, quello del giorno precedente 15.

L'ultimo aggiornamento della Protezione civile nazionale segnala che nell'isola sono stati eseguiti, finora, 3.461 tamponi.

Degli attuali 462 contagiati (una cinquantina in più quelli diagnosticati rispetto a ieri), 112 sono ricoverati in ospedale: 20 in terapia intensiva (uno in più di ieri), 90 sono le persone ricoverate con sintomi, 350 sono i pazienti in isolamento a casa.

I guariti sono saliti a 13.

A livello territoriale Sassari conta 331 casi, la Città Metropolitana di Cagliari 83 casi, 52 la Provincia di Nuoro, 21 nel Sud Sardegna e 7 a Oristano. Gli aumenti di oggi hanno visto ben 26 casi in più a Nuoro provincia, 13 in più a Sassari, 9 casi in in Città Metropolitana e 4 casi nel Sud Sardegna.