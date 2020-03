21mila euro agli ospedali, San Francesco, Mastino, San Martino, Delogu e alla Croce Verde di Macomer

I componenti del Comitato Ferragosto Bortigalese 2018: “Da più persone sentiamo il grido di aiuto di medici e infermieri”

Di: Antonio Caria

21mila euro è la cifra che il Comitato Ferragosto Bortigalese 2018 ha deciso di destinare alla lotta di alcuni presidi ospedali sardi al Coronavirus.

La somma, avanzata due anni fa nell’organizzazione della festa della Beata Vergine Assunta, sarà suddivisa, spiegano i componenti, “fra i presidi Ospedalieri San Francesco di Nuoro ( per l’allestimento di due nuove unità di emergenza per i positivi al Covid 19), al San Martino di Oristano, al Delogu di Ghilarza e al Mastino di Bosa (per l’acquisto di ventilatori polmonari e attrezzature sanitarie destinati a potenziare i reparti di rianimazione), e infine alla Croce Verde di Macomer (per acquistare dispositivi di protezione individuale per i propri operatori)”.

“Da più persone – aggiungono – sentiamo il grido di aiuto di medici e infermieri, che troppe volte non hanno neanche i più elementari presidi sanitari di protezione individuale per affrontare il loro prezioso lavoro in assoluta sicurezza, e purtroppo questo è provato dall’altissima percentuale di positivi al corona virus tra operatori sanitari.

“Speriamo con questo gesto – concludono – di sensibilizzare tante altre associazioni, enti o comitati vari di tutta la Sardegna, per destinare quanto è nelle loro possibilità a favore dei medici che stanno combattendo ogni giorno contro questo terribile male. Ringraziamo infine quanti hanno contribuito alla realizzazione della festa con sponsor, offerte e aiuti di varia natura, che devono sentirsi protagonisti di questo nobile gesto”.