Domani al via la distribuzione delle mascherine non FFP

Sassu: “Per il momento ne verrà consegnato un esemplare a famiglia”

Di: Antonio Caria

Inizierà domani a Siligo, la distribuzione casa per casa delle mascherine lavabili.

Il servizio di consegna sarà garantito dai volontari della Protezione civile “Squadra di Siligo”.

“Per il momento ne verrà consegnato un esemplare a famiglia – queste le parole del Sindaco Mario Sassu – Si precisa che non si tratta di mascherine tipo “FFP”, purtroppo introvabili, ma di dispositivi pur sempre utili a evitare esposizioni e contagi. La distribuzione procederà nei giorni successivi via via che la ditta effettuerà la consegna al comune”.