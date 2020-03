La comunità cinese sarda e un oristanese emigrato in Francia donano 4mila 200 mascherine

Lutzu: “Le donazioni sono gesti di grande solidarietà”

Di: Antonio Caria

Un gesto nobile quello della comunità cinese della Sardegna e di un emigrato oristanese in Francia che, in totale, hanno deciso di donare alla città di Oristano 4mila 200 mascherine.

Questi dispositivi di protezione stati consegnati al Sindaco Andrea Lutzu che le ha messe a disposizione, prioritariamente, degli operatori sanitari dell’Ospedale San Martino, dei medici di base, degli operatori della Protezione civile, della Polizia locale e del personale comunale.

“Il primo pensiero è andato ai medici e agli infermieri che in tutta Italia in questo momento sono i più esposti e spesso pagano con la vita il prezzo del loro impegno” così Lutzu.

“Le donazioni sono gesti di grande solidarietà che arrivano in un momento di grande difficoltà per l’intera nazione e che coinvolge anche la comunità oristanese – ha aggiunto il primo cittadino -. Siamo grati a Gianluca Piras, che vive in Francia, ad Aire, nelle Ardenne, che mi ha contattato nei giorni scorsi e ha inviato 1200 mascherine da utilizzare per far fronte all’emergenza sanitaria. Stesso sentimento di riconoscenza per la comunità cinese che vive in Sardegna che ci ha inviato uno stock di 3000 mascherine per aiutarci a combattere il Coronavirus. Sono gesti che testimoniano non solo la generosità della comunità cinese, ma anche la piena integrazione con le nostre comunità”.

“Stiamo assistendo a gesti di grande generosità da parte di tante persone – ha concluso Lutzu -. È impossibile citare tutti coloro che chiamano o scrivono per offrire aiuto o che concretamente contribuiscono in questo momento di vitale importanza. A tutti va il ringraziamento per la sensibilità e la generosità dimostrata”.