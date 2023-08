Mezzo aereo in volo per spegnere un incendio a Olbia

Operazioni attualmente in corso

Di: Redazione Sardegna Live

Fiamme in Sardegna, dove anche oggi, oltre agli uomini a terra, si è reso necessario l'intervento di un mezzo aereo.

Infatti, un elicottero proveniente dalla base operativa di Limbara è all’opera per fermare le fiamme attualmente propagate in agro nel comune di Olbia (in Località Villaggio Bados)

Sul posto coordina le operazioni di spegnimento il D.O.S. (Direttore delle operazioni di spegnimento) appartenente alla pattuglia del Corpo forestale