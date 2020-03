Università e coronavirus, intervista a Rossella Filigheddu (Uniss)

Come far fronte alle esigenze degli studenti in un momento così straordinario? Ce lo spiega la delegata all'orientamento e alla didattica dell'Università di Sassari

Di: Pietro Lavena

Il mondo delle università deve far fronte alle straordinarie condizioni imposte dall'emergenza Covid-19. Ma le attività degli atenei isolani non si arrestano fra lezioni a distanza e lauree telematiche.

Ce lo racconta la professoressa Rossella Filigheddu, delegata alla didattica e all'orientamento dell'Università di Sassari. VIDEO IN COPERTINA