Medau: “Nessun caso di positività al Coronavirus a Pula”

Attivato comunque il Coc. “Stare a casa”

Di: Antonio Caria

“Vi voglio subito rassicurare, a Pula non abbiamo, grazie a Dio e fortunatamente, ancora nessun caso di coronavirus”. Queste le parole della Sindaca Carla Medau che, nella giornata di ieri, ha deciso comunque di attivare il Coc (Centro Operativo Comunale” in quanto ieri è stato annunciato un caso di positività a Teulada.

“Il protocollo delle misure di emergenza prevede – spiega la prima cittadina – che quando in un comune limitrofo si verifica un caso positivo anche gli altri comuni devono attivare questo organismo. Noi come comune vicino territorialmente, al momento, non dobbiamo fare nulla di più rispetto a quello che stiamo facendo”.

“Noi come comune vicino territorialmente, al momento, non dobbiamo fare nulla di più rispetto a quello che stiamo facendo. Dobbiamo stare a casa, – conclude – stare ad una distanza interpersonale di più di un metro, igienizzare e disinfettare continuamente le mani e non spostarci dal Comune di Pula”.