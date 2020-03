L'amore ai tempi del coronavirus: celebrato matrimonio a Nuoro

Guanti, mascherine e distanze di sicurezza non hanno scoraggiato gli sposini

Di: Redazione Sardegna Live

Il diffondersi del coronavirus non arresta l'amore. A Nuoro, infatti, il sindaco Andrea Soddu ha unito in matrimonio due cittadini questa mattina. Guanti, mascherine e distanze di sicurezza non hanno intimorito i due fidanzati che non hanno voluto rimandare a nuova data il loro giorno più bello.

"La vita continua anche ai tempi del Covid-19 - racconta il primo cittadino nuorese -. Stamattina ho celebrato un matrimonio, in un contesto decisamente fuori dal canone, tutti rigorosamente con guanti e mascherine. Gli sposi di oggi rappresentano un importante segno di continuità della vita e di speranza. Tanti auguri da parte della nostra amministrazione".