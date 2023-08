Alghero, 400 euro di multa per abbandono di rifiuti

Il comandante della Polizia locale: “Controlli mirati sui cestini stradali”

Di: Alessandra Leo

Quattrocento euro di multa per aver abbandonato rifiuti indifferenziati in un cestino stradale. È accaduto nella giornata odierna ad Alghero dove la Polizia locale, nell’ambito dei numerosi controlli sulla gestione dei rifiuti, a seguito di ulteriori accertamenti, ha individuato il responsabile del gesto per poi emettere la sanzione.

“Sulla base di questi accertamenti, si va a identificare la provenienza del rifiuto – afferma ai microfoni di Sardegna Live il comandante della Polizia locale di Alghero – E soprattutto si verifica se la residenza da cui il rifiuto proviene sia una casa privata o un B&b, nel caso di turisti, e si cerca di comprendere il motivo per cui non si esegua la raccolta differenziata”, conclude il comandante.