Coronavirus: in Sardegna 442 casi e 18 vittime

Nell'Isola tre morti nelle ultime 24 ore

Di: Redazione Sardegna Live

Sono 442 i casi di Covid-19 riscontrati in Sardegna, dove dall'inizio dell'emergenza sono morte 18 persone, tre nelle ultime 24 ore.

Il dato di ieri indicava 15 vittime, quello del giorno precedente 11. L'ultimo aggiornamento della Protezione civile nazionale segnala che nell'isola sono stati eseguiti, finora, 3.019 tamponi.

Degli attuali 412 contagiati, 82 sono ricoverati in ospedale (2 più di ieri), 19 in terapia intensiva (numero stabile), mentre gli altri 311 sono in isolamento domiciliare. Risultano guarite 12 persone, una più di ieri.