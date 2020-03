Coronavirus. Movimento Sociale Sardo: “Approviamo l’iniziativa di Truzzu”

Caruso: “Dalla sinistra attacchi ingiustificati”

Di: Redazione Sardegna Live

“Approviamo l'iniziativa del sindaco di Cagliari Truzzu, che ha saputo veicolare il messaggio giusto su cartelloni pubblicitari gratuiti”. Sono queste le parole di Daniele Caruso, segretario regionale del Movimento sociale sardo. “La maggior parte dei giovani – ha proseguito - non capisce di essere un veicolo per il virus. Anche se i giovani si ammalano meno facilmente, possono trasportare in casa il virus contagiando genitori e nonni, che sono le persone più a rischio”.

Caruso ha detto: “Ben vengano le forme di comunicazione più efficaci, anche se crude”. Il leader del movimento ha anche aggiunto che sono: “Insensate le polemiche su internet, che dimostrano, ancora una volta, quanto sia difficile per le persone accettare la realtà dei fatti. Condanniamo, infine, l’atteggiamento della sinistra, che sta approfittando della difficoltà dell'amministrazione regionale per lanciare attacchi indiscriminati anche alla maggioranza del Comune di Cagliari, strumentalizzando salute e sicurezza sociale con pietose e sterili polemiche che di politico non hanno nulla”.