Buona notizie da Cossoine: arrivate le prime 500 mascherine ordinate dall’Avis

La Sindaca Sassu: “La consegna non deve essere un pretesto per uscire”

Di: Antonio Caria

Così come annunciato nei giorni, sono arrivate a Cossoine le prime 550 mascherine ordinate dall’attivissima sezione locale dell’Avis.

“L'Amministrazione vuole rivolgere un sincero e commosso grazie – ha dichiarato la Sindaca Sabrina Sassu -. Inoltre, vogliamo ringraziare il Gruppo folk di Cossoine e la Ntc Racing di Cossoine che si sono messi a disposizione per qualsiasi cosa possa servire al nostro Paese”.

“Vorrei ringraziarli a nome di tutta la comunità per il gesto di profondo valore sociale e umano. Le mascherine verranno distribuite una per ciascuna famiglia dopo aver fornito i Barracelli a cui rivolgo un ringraziamento speciale insieme al vigile, ai Carabienieri al medico Michela Cossu, una grande squadra, che da quando è sorta questa emergenza ci stanno dando una grande mano”, ha aggiunto la Sassu

“Progressivamente – ha concluso la prima cittadina – consegneremo a tutto il paese, non appena saranno pronte tutte, 2 mascherine a ciascun abitante. Chiediamo di avere un po’ di pazienza. Ricordatevi che la consegna delle mascherine non deve essere un pretesto per uscire, restiamo in casa”.