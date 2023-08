Non si ferma all'alt dei carabinieri, inseguimento tra le strade di Gavoi

La Jeep dei militari è finita su un muro. Ricerche in corso dell’uomo alla guida dell’auto sfuggita al controllo

Di: Redazione Sardegna Live

Inseguimento ad alta velocità, questa mattina, per le vie di Gavoi. Un uomo non si è fermato all'alt dei carabinieri ed è scappato, inseguito dalla Jeep dei militari. Ora, in tutto il territorio sono in corso le ricerche dell'uomo alla guida dell'auto sfuggita al controllo.

Durante l'inseguimento, la Jeep dei carabinieri, infatti, dopo una curva in via Roma, è andata a sbattere contro un muro perdendo la ruota anteriore e costringendo i militari a fermarsi. L'uomo, nel frattempo, ha fatto perdere le proprie tracce. Le indagini della stazione dei carabinieri sono coordinate dai colleghi della Compagnia di Ottana.