Alghero. Imbrattano i nuovi treni Arst, denunciati due giovani

Sono stati fermati dalla Polizia e devono rispondere di danneggiamento

Di: Redazione Sardegna Live

A inizio mese hanno imbrattato diversi treni dell'Arst di nuova generazione, in servizio nella tratta tra Alghero e Sassari. I due sono stati denunciati dalla Squadra Volante del Commissariato di Alghero che li hanno sorpresi mentre danneggiavano i convogli nella stazione ferroviaria, in via Don Minzoni.

La prima volta che sono stati segnalati i due giovani, il 1 agosto, la Polizia non è riuscita a intercettarli, mentre il 6 agosto gli agenti sono riusciti a rintracciare quattro giovani, che, dopo aver imbrattato un treno, alla vista della Volante, hanno cercato di fuggire, ma due dei quattro, un ragazzo e una ragazza di circa 20 anni, sono stati fermati e denunciati per danneggiamento.