Travolte da un'auto a Selargius: gravi due anziane sorelle

Una delle due sarebbe in pericolo di vita

Di: Redazione Sardegna Live

Due anziane sorelle sono finite in ospedale dopo essere state investite da un'auto questa mattina a Selargius. Secondo una prima ricostruzione pare stessero attraversando le strisce pedonali in via Trieste, quando una donna alla guida del mezzo le ha travolte.

Le due sono in gravi condizioni, una in pericolo di vita. A prestare i primi soccorsi è stata proprio la conducente. Sul posto sono giunte due ambulanze, e la sorella più grave è stata trasferita al Brotzu.

La malcapitata, incosciente all'arrivo dei medici, ha riportato traumi facciali e alla testa. L'altra donna è stata presa in carico da un mezzo di Sinnai Soccorso, ed è stata trasferita al Policlinico.