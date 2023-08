Guasila. Una donna lo respinge, lui la diffama e pubblica un video sui social: denunciato

Successivamente ha cancellato il video, ma era troppo tardi

Di: Redazione Sardegna Live

Dopo aver insultato una giovane di Guasila e averla diffamata davanti ai vicini di casa, ha deciso di rincarare la dose su internet, pubblicando un video in lingua araba diffuso sui social. Dopo è tornato sui suoi passi, cancellando tutto, ma ne sono rimaste le tracce.

Così, per un 39enne commerciante ambulante, originario del Marocco, già noto per precedenti vicende giudiziarie, è scattata la denuncia per diffamazioni attraverso social network ed ingiuria. Le indagini sono partite dopo la querela della vittima.

Alla base del comportamento del commerciante ci sarebbe un rifiuto da parte della donna. Durante le indagini, i carabinieri della stazione di Guasila hanno ricostruito la vicenda. Quando l'uomo si è reso conto di averla combinata grossa era ormai troppo tardi, per lui è scattata la denuncia.