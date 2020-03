Coronavirus. Solinas blinda Nieddu: “In Sardegna no commissariamenti”

"Se dovessimo riscontrare la disponibilità di un soggetto che possa dare una mano, del calibro di Guido Bertolaso per intenderci, si può senz'altro fare un ragionamento"

Di: Redazione Sardegna Live

"Un commissario straordinario per gestire l'emergenza coronavirus in Sardegna? Se dovessimo riscontrare la disponibilità di un soggetto che possa dare una mano, del calibro di Guido Bertolaso per intenderci, si può senz'altro fare un ragionamento. Ma se qualcuno pensa che sia nelle corde di questo presidente e di questa maggioranza, sostituire o commissariare qualcuno, siamo su un binario sbagliato".

Cosi' Christian Solinas, presidente della Regione Sardegna, dopo la richiesta avanzata delle opposizioni, in particolare Progressisti, Leu e M5s, di sostituire l'assessore alla Sanita' "con una figura all'altezza della responsabilità e della fase emergenziale".

"C'e' sempre bisogno di persone che collaborino e che ci diano una mano- spiega Solinas- pero' esiste una catena di comando, ci sono dei presidi che in Sardegna stanno operando bene e non in ritardo come si dice, e che hanno cominciato ad allestire e organizzare l'Unita' di crisi non appena il governo nazionale, il 31 gennaio, ha decretato lo stato di emergenza. Quindi, la figura di un commissario ulteriore non e' dal nostro punto di vista il principale dei problemi. Certo, se dovessimo trovare un soggetto con un portato di esperienza che ci possa dare qualcosa in piu', si faranno le dovute valutazioni. Penso, per non andare lontano, a figure del calibro di Bertoloso, che stava facendo molto bene in Lombardia e al quale colgo l'occasione per fare gli auguri di una pronta guarigione".