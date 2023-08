L'elica gli amputa un piede: turista operato al Brotzu

Il 35enne è stato lo sventurato protagonista dell’incidente accaduto stamane nel porto di La Caletta

Di: Redazione Sardegna Live

È stato operato all'ospedale Brotzu di Cagliari dagli specialisti in amputazioni il turista ceco di 35 anni (e non 37 come appreso inizialmente), vittima questa mattina di un incidente nautico nel porto di La Caletta, sulla costa centro orientale della Sardegna.

L'uomo è ora ricoverato nel reparto di Riaminazione in prognosi riservata. Non si è appreso se i chirurghi siano riusciti a riattaccargli il piede tranciato di netto dall'elica del catamarano sul quale il 35enne si trovava con un gruppo di amici, tutti della Repubblica Ceca, per una gita lungo la costa.

Nel frattempo la Guardia costiera di Olbia, competente in questo tratto di mare, ha ricostruito la dinamica dell'incidente. Il catamarano stava ormeggiando in porto e il 35enne nel lanciare la cima in banchina ha perso l'equilibrio cadendo in acqua. La cima si è arrotolata attorno a un piede, imbrigliandolo. In quel momento, lo skipper ha inserito la marcia avanti e l'elica ha tagliato di netto l'arto inferiore dello sfortunato turista.