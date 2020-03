A Olbia 27 positivi, ma Nizzi denuncia: "Mancano ancora gli esiti dei tamponi in ospedale"

Dopo una settimana nessun riscontro sugli esami che riguardano operatori sanitari e pazienti del Giovanni Paolo II

Di: Redazione Sardegna Live

Il sindaco di Olbia Settimo Nizzi ha fornito in videoconferenza i dati a sua disposizione in merito ai contagi da coronavirus nel territorio cittadino. Dei 240 tamponi effettuati, 123 sono risultati negativi, 27 positivi e 84 sono ancora in attesa di risposta.

Il primo cittadino sottolinea però un aspetto decisamente allarmante: mancano ancora gli esiti dei tamponi effettuati agli operatori sanitari e ai pazienti dell'ospedale Giovanni Paolo II, alcuni addirittura una settimana fa.

Il personale lavora regolarmente all'interno della struttura, dove risultano ancora chiusi a nuovi ricoveri i reparti di Medicina, Chirurgia, Ortopedia e Rianimazione.