Coronavirus. Muore 76enne di Guspini, è la sedicesima vittima in Sardegna

Questa mattina la triste notizia

Di: Redazione Sardegna Live

L’ennesima triste notizia legata all’emergenza coronavirus in Sardegna è arrivata questa mattina.

L’uomo di 76 anni di Guspini, di cui il sindaco Giuseppe De Fanti aveva dato notizia del suo contagio due giorni fa, è morto all'ospedale Santissima Trinità di Cagliari.

"Vorrei rassicurare tutti - aveva scritto sul profilo Facebook del Comune - sullo stato delle cose in quanto gli interventi sono stati posti in campo tempestivamente e tutti i soggetti responsabili hanno attuato in modo rigoroso le procedure previste per il controllo della situazione emergenziale". "Tutti i familiari e le persone venute in contatto con l'anziano sono già in isolamento e sono stati informati per tempo".