Arriva il maltempo anche in Sardegna: scatta l’allerta della Protezione civile

Previsti venti forti, temporali e mareggiate. Temperature giù di 10 gradi

Di: Redazione Sardegna Live

Come nel resto d’Italia, anche in Sardegna nelle prossime ore il caldo sarà spazzato via per lasciare il posto alla pioggia, al vento di burrasca, alle mareggiate e a un abbassamento delle temperature di dieci gradi.

La Protezione civile regionale ha infatti diramato due bollettini di allerta meteo per temporali e rischio idrogeologico giallo e per i forti venti di burrasca. A partire dalla serata di oggi e fino alle prime ore di domani i temporali interesseranno il Montevecchio Pischinappiu, Tirso, Gallura e Logudoro, praticamente più della metà della Sardegna. Contemporaneamente i settori settentrionali e occidentali saranno interessati "da raffiche di vento sino a burrasca forte", spiegano dalla Protezione civile.

"Dalla mattinata di domani, lunedì 28, e almeno sino alle ore centrali di dopodomani, martedì 29 agosto - precisano gli esperti - sull'Isola soffieranno venti forti da ovest nord-ovest, con rinforzi sino a burrasca o burrasca forte sulle coste settentrionali e sui crinali. Possibili mareggiate sulle coste esposte".

Accanto alla pioggia, al vento e alle mareggiate, si registrerà un abbassamento delle temperature. "Si sta formando un minimo depressionario che domani sarà posizionato sul mar Ligure che farà affluire aria fresca sulla Sardegna, facendo abbassare le temperature anche di dici gradi - sottolineano gli esperti dell'ufficio meteo dell'Aeronautica militare di Decimomannu. -. Tutte le temperature massime nell'Isola saranno comprese tra i 24 e i 28". Le temperature torneranno a salire da mercoledì.