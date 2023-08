Incendi. Canadair in azione fra Nulvi e Tergu, a Sardara il Super Puma

Ad Aritzo due elicotteri della flotta regionale

Di: Redazione Sardegna Live

Fiamme in Sardegna, dove anche oggi, oltre agli uomini a terra, si è reso necessario l'intervento dei mezzi aerei. Un Canadair della Protezione civile nazionale è intervenuto nelle campagne tra Nulvi e Tergu, in zona Ruspina.

Sul posto anche i vigili del fuoco della sede centrale di Sassari e del distaccamento estivo di Valledoria e alcuni elicotteri regionali. Il rogo è stato successivamente spento e l'area bonificata. Rogo anche nella periferia di Sardara, dove è intervenuto un Super Puma.

Due elicotteri della flotta regionale sono entrati invece in azione per un incendio nelle campagne di Aritzo. Nel frattempo è stato emanato per domani un nuovo bollettino di pericolo di incendi "alto" in quasi tutta l'isola.