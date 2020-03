Bivaccavano davanti a un esercizio commerciale, denunciate tre persone

158 i controlli effettuati ieri dalla Polizia locale

Di: Antonio Caria

Stavano insieme a bivaccare davanti a un esercizio commerciale in via delle Conce, ma per loro non c’è stato scampo. La Polizia locale di Sassari ha denunciato tre persone per violazione delle norme nazionali e regionali sulla diffusione del Coronavirus.

Sono stati 158, tra persone ed esercizi commerciali, i controlli effettuati ieri dagli agenti.