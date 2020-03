Coronavirus. Controlli a tappeto della Forestale, sanzionate 4 persone

Per loro anche la segnalazione alla Magistratura

Di: Antonio Caria

Sono stati 614 i controlli effettuati ieri dal Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione Sardegna per il rispetto delle norme contro la diffusione del Coronavirus.

Ecco i numeri: 117 nell'area di Cagliari, 54 in quella di Iglesias, 48 in quella di Oristano, 120 in quella di Sassari, 97 in quella di Tempio, 88 in quella di Nuoro e 90 in quella di Lanusei. Sono state comminate 4 sanzioni (2 ad Iglesias e 1 ciascuna a Sassari e Cagliari). Le persone sono state anche segnalate alla Magistratura.