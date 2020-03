Coronavirus. Accertato un primo caso di positività a Sennori

Sassu: "Già predisposta la quarantena per la persona e attuato l’isolamento fiduciario delle persone coinvolte”

Di: Antonio Caria

“Cari concittadini, a seguito di autodenuncia da parte di un concittadino vi comunico che è stato confermato il primo caso positivo di contagio da Covid-19 a Sennori. Il comune di Sennori ha già attivato il Coc ( Centro operativo Comunale ) ed è pronto per la gestione della situazione di emergenza”.

Ad annunciarlo è stato il Sindaco Nicola Sassu che aggiunge: “Il protocollo di gestione dell’emergenza Covid-19 prevede che nelle ore successive alla informazione si ricostruisca la catena dei contatti tenuti dal soggetto risultato positivo”.

“Per il soggetto risultato positivo al tampone – ha specificato il primo cittadino –, gli organi competenti hanno già predisposto la quarantena e attuato l’isolamento fiduciario delle persone coinvolte. Le attività d’indagine e di censimento dei contatti avverranno a cura del personale addetto all’emergenza che contatterà telefonicamente le persone presumibilmente coinvolte nel contagio o in possesso di utili informazioni”.

“L’avvio del protocollo nelle primissime ore successive all’informazione – queste ancora le sue parole – sono cruciali per il buon esito delle attività di prevenzione. Sarà mia cura prestare la massima attenzione circa l’evolversi della situazione e garantire il continuo raccordo con le autorità sanitarie competenti”.,

“A tale proposito – conclude – invito tutta la popolazione non impegnata in lavori di pubblica utilità o fornitura di beni e servizi essenziali a restare assolutamente a casa, per la propria sicurezza e per quella dei propri cari consentendo il miglior risultato ed efficacia delle informazioni che verranno diramate. Nelle prossime ore provvederò a comunicare i necessari e dovuti aggiornamenti emanando se necessario, specifiche ordinanze”.