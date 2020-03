Coronavirus, donate attrezzature al Santissima Trinità. Canu: “Un atto d'amore per i nostri eroi in corsia”

Ecco cosa è stato consegnato al nosocomio di Is Mirrionis

Di: Alessandro Congia

La solidarietà non si ferma e percorre in lungo e in largo tutta l'Isola, ferita dal dramma Coronavirus, ma pronta alla battaglia, non volendo saperne di arretrare nemmeno di un millimetro dal nemico invisibile.

Da Cagliari un piccolo esempio di un gruppo spontaneo di amici che nelle scorse ore ha donato attrezzature sanitarie all'ospedale Santissima Trinità. Promotore dell'iniziativa Giovanni Tanchis, supportato dagli amici Gianluca, Marco, Aleandro Fabrizio, Claudio, Dany, Fausto, Danilo.

Nel materiale, suddiviso fra i reparti: Infettivi, Rianimazione, Pneumologia e Nefrologia e Dialisi figurano: 780 litri di varechina da 5 lt, 2200 guanti in lattice a cui si uniscono ulteriori 10 confezioni da 100 di questi, 25 camici in tnt, 1000 cuffie in plastica.

E così, questo pomeriggio, una delegazione del gruppo ha raggiunto la struttura ospedaliera, consegnando il carico al personale sanitario. Fra loro Sara Canu, consigliere regionale, anch'essa facente parte dell'iniziativa. "Abbiamo voluto mostrare la nostra vicinanza e gratitudine - spiega Canu - verso i veri eroi che, in questa situazione d'emergenza lavorano con professionalità, senza conoscere orari, con turni massacranti e nonostante tutto con il sorriso sulla faccia. Semplici gesti di un grande popolo, quello sardo – ha concluso - che saprà rialzarsi più forte che mai”.