Il bellissimo regalo all’Oncologico: i tulipani donati all’Ospedale di via Jenner per allontanare la negatività del Coronavirus

Un bellissimo gesto di Maria Fois Maglione, creatrice de “Il Giardino di Lu”

Di: Alessandro Congia

I tulipani, colori armonici per sconfiggere e allontanare i male, la negatività, per ridare colore e buon umore ai pazienti oncologici e a tutto il personale medico-infermieristico del nosocomio di via Jenner, a Cagliari.

Ecco dunque i tulipani de "Il Giardino di Lu" di Pimentel, presidente Maria Fois, che ha creato il giardino nel 2016 in ricordo della propria figlia Luena, venuta a mancare per un tumore ovarico quello stesso anno. I tulipani sono stati offerti da Mai Più Sole contro il tumore ovarico, da Maria Fois, presidente de Il Giardino di Lu e dal reparto di Ginecologia Oncologica dell'Ospedale Businco di Cagliari.

Pimentel

ll Giardino di Lu è un campo di tulipani che accoglie un grande progetto a sostegno della ricerca, informazione sul tumore ovarico. Purtroppo,a causa dell’emergenza Codiv-19 quest’anno

Il Giardino di Lu non aprirà i cancelli ai suoi sostenitori, ma una parte del ricavato, oltre a sostenere la ricerca e l'informazione del tumore ovarico, sarà utilizzato anche per l'acquisto di dpi da destinare a ospedali e pazienti in cura contro il Covid-19.

“Per il momento grazie a tutti coloro che vorranno condividere il nostro progetto – è scritto in un post della Pagina ufficiale di Fb. Maria Fois Maglione (presidente de "Il Giardino di Lu")