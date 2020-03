Dimissioni dell'assessore Nieddu? Saiu (Lega): "Grillini zitti quando da Roma hanno mandato carta igienica"

La replica ai parlamentari e ai consiglieri regionali del Movimento

La situazione d’emergenza che si ritrova ad affrontare la Sardegna per quanto riguarda il coronavirus oggi anima le polemiche. In diversi, tra rappresentanti della minoranza e comuni cittadini oggi puntano il dito contro i rappresentanti della Giunta Regionale, in primis contro l’assessore della Sanità Mario Nieddu.

Sul caso interviene prontamente il consigliere regionale della Lega Pierluigi Saiu che replica ai parlamentari e ai consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle che in un comunicato congiunto hanno chiesto le dimissioni dell’assessore Nieddu per scarsa competenza.

“Quando il loro governo impediva la chiusura dei porti e aeroporti sardi - spiega Saiu - non hanno battuto ciglio. Quando il loro governo mandava in Sardegna carta igienica al posto delle mascherine sono stati zitti. Adesso chiedono le dimissioni di Nieddu? Perché invece non chiedono che il loro governo mandi mascherine (quelle vere!!!) negli ospedali sardi? Sarebbe più utile”.