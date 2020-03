Coronavirus. Mariano Soro: “Non abbiamo nessun altro caso positivo”

Il Sindaco: “I nostri concittadini che sono in isolamento per positività e tutti i loro familiari stanno tutti bene”

Di: Antonio Caria

“I nostri concittadini che sono in Isolamento per positività e tutti i loro familiari stanno tutti bene. Non abbiamo nessun altro caso di positività. Abbiamo alcune persone in isolamento volontario ma solo per pochi giorni ancora”.

A dichiararlo è stato il Sindaco di Pozzomaggiore, Mariano Soro, dopo che nel suo paese sono stati registrati tre casi di positività al Coronavirus.

“Ieri abbiamo distribuito un centinaio di mascherine e oggi ne avremo delle altre e continueremo la distribuzione, Ringrazio i volontari dell'Avis che oggi hanno effettuato una raccolta di “Plasma” e coloro che si sono sottoposti a tale prelievo”, ha concluso.

Continua anche l’attività di controllo per il rispetto delle norme contro la diffusione del Covd-19 da parte delle forze dell’ordine e dei barracelli.