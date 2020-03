Coronavirus, l’annuncio del sindaco Gianluigi Farris alla popolazione: “Un nostro concittadino è risultato positivo al Covid-19”

"Mi è stato comunicato dai familiari" - ha precisato Gianluigi Farris. La comunicazione è avvenuta sui social

Di: Alessandro Congia

Ancora l’invito alla prudenza, alla sensibilizzazione per il rispetto delle rigide e fondamentali regole dettate dal Decreto, la solidarietà ai familiari della persona contagiata. Farris è preciso nel suo post: "...in data odierna mi è stato comunicato, ancora non in via ufficiale, che un nostro concittadino è risultato positivo al Covid-19...."

E’ il primo cittadino di Siniscola, Gianluigi Farris dunque a scegliere di comunicare comunque alla popolazione ciò che è accaduto in queste ore: “Buongiorno a tutti - (scrive il numero uno della Giunta di Siniscola, n.d.r.) - oggi devo darvi una notizia che non avrei mai voluto sentire, in data odierna mi è stato comunicato, ancora non in via ufficiale, che un nostro concittadino è risultato positivo al Covid-19. Sono stato informato tempestivamente dai familiari, che ringrazio per la collaborazione, e il primo pensiero va a loro. La comunità di Siniscola abbraccia virtualmente tutta la famiglia. Preciso che sono stati informati l’Ats e gli organi competenti, seguiremo tutti l’iter che ci verrà imposto. Le persone che sono entrate in “stretto contatto” con il paziente sono già in quarantena preventiva (volontaria). Ora più che mai la mia raccomandazione è quella di rimanere a casa e di uscire il meno possibile e solo per reali e motivate esigenze. Chiedo alla popolazione molta cautela e discrezione, chi è entrato in contatto con il paziente positivo verrà avvisato, gli altri possono stare tranquilli nelle loro case. Ulteriori informazioni verranno date in tempo reale”.

Sotto, il post tratto da FB