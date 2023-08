Tortolì. Abusi sessuali, psicologici e di potere. La paura di parlarne. Questa sera su Sardegna Live

Nella tredicesima serata della Pastorale del Turismo anche la testimonianza di una persona che ha subito un abuso clericale

Di: Redazione Sardegna Live

La tredicesima serata della Pastorale del Turismo ospita a Tortolì, negli spazi dell’Anfiteatro Caritas, giovedì 24 agosto, un tema delicato e complesso, quello sugli abusi. L’attualità irrompe ancora con forza nei temi e nelle giornate della rassegna organizzata dalle diocesi di Lanusei e di Nuoro, come è stato in tutte le sue edizioni. Anche questa volta lo farà con delicatezza e spirito critico, suscitando la riflessione, invitando all’ascolto e chiamando al confronto, come ha sottolineato il vescovo Antonello Mura: «Un tema complicato, difficile da affrontare. L’abbiamo voluto inserire all’interno del tema generale della Pastorale, “dubbio e certezze”. A volte si dubita della Chiesa, dei suoi ministri. A volte si ha bisogno di riconciliarsi. Anche l’esperienza che verrà presentata durante la serata – di una persona che ha subito abusi e che si è riconciliata con la Chiesa – ci aiuterà a capire che la vita è molto più grande di quello che avviene, e che non avviene solo nella Chiesa, purtroppo, avviene anche nelle nostre famiglie e nella società. Si ha bisogno di persone che sappiano riconciliare con la vita, con se stessi, con l’amore. Invito a essere presenti, a partecipare con attenzione, superando quel dubbio di non doverne parlare che qualche volta ci blocca e non ci aiuta».

In programma. A partire dalle 21.00, in diretta su Sardegna Live, il momento introduttivo di cordialità e condivisione legato all’accoglienza sarà curato dalla comunità di Lanusei.

Alle 21.30 a salire sul palco, sarà poi don Fortunato Di Noto, che spende la sua vita e le sue energie nella lotta contro la pedofilia e per la tutela dell’infanzia, fondatore dell’Associazione Meter, e la psicologa Chiara Griffini. A moderare il dibattito dal titolo: “Abusi sessuali, psicologici e di potere. La paura di parlarne” sarà il giornalista Alessandro Zaccuri.

Gli intermezzi musicali sono affidati a Chiara Effe.

La rassegna. Nei 21 giorni di eventi ospitati all’aperto, nell’Anfiteatro Caritas di Tortolì e nell’Area Fraterna de La Caletta (Siniscola), saranno ben 24 i protagonisti: tra di loro personaggi noti al grande pubblico, fra radio, televisione, cinema e teatro, mondo della comunicazione, dello sport e dello spettacolo, della medicina e della scienza, altri che si sono distinti per il loro operato e la loro professionalità, per la loro fede e l’attenzione ai più fragili, per la capacità di trasmettere messaggi e contenuti positivi.

Nelle serate della kermesse diocesana, dal 3 al 17 settembre, sarà inoltre possibile visitare la mostra fotografica di Pietro Basoccu dal titolo “Dittici. I volti e il tempo”, conoscerne storia, tradizioni e cultura dei diversi paesi ogliastrini e nuoresi e assistere alle video proiezioni del progetto Camineras curate da Vincenzo Ligios in apertura di ogni serata.

Don Fortunato Di Noto

Sacerdote siciliano (Avola – 1963), incardinato nella Diocesi di Noto (SR), nel web ha posto le radici della sua missione. Le “periferie digitali” sono divenute la sua dimora; sono il luogo in cui investe le sue energie. Nella parte oscura e insidiosa del web è impegnato nella lotta al nefando ed esecrabile crimine della pedofilia e della pedopornografia. Il suo grido non conosce silenzi; il suo impegno non conosce tregue.

Figura poliedrica ma sobria, uomo schietto ma accorto, alla fervente attività pastorale unisce la costante missione dell’Associazione Meter, della quale è fondatore e presidente, ma soprattutto motore inarrestabile. Il monitoraggio della rete, l’azione di denuncia, l’attività di formazione e di sensibilizzazione sul triste fenomeno degli abusi sessuali sui minori, il sostegno delle vittime sono il suo mandato quotidiano.

Chiara Griffini

Coordinatrice generale del “Progetto Safe – Educare e accogliere in ambienti sicuri”, è psicologa specializzata in clinica e terapia di coppia, psicologia forense, licenziata in psicopedagogia della vita consacrata alla Pontificia Università Regina Apostolorum. È coordinatrice della Commissione centrale tutela dei minori e delle persone vulnerabili della Comunità Papa Giovanni XXIII, a cui appartiene come laica consacrata dal 2004.

Alessandro Zaccuri

La Spezia, 1963. Giornalista professionista, romanziere e saggista italiano. Laureato in lettere classiche all'Università Cattolica, collabora all'Avvenire e ai periodici Lo Straniero e Letture. Docente in vari corsi alla Cattolica di Milano e all'università degli Studi Carlo Bo di Urbino, è stato il conduttore del programma televisivo Il grande talk per SaT2000. Ha ideato il festival letterario Scrivere sui margini. È autore di romanzi e saggi di critica letteraria e curatore di opere di scrittori quali Elio Fiore, Camillo Sbarbaro, Ray Bradbury, André Malraux.

Chiara Effe

Cagliaritana (1984), vincitrice del premio Fabrizio de André 2018, è una autrice e cantautrice laureata in Lettere Moderne e in Etnomusicologia. Ha aperto concerti di cantautori come Dente, Carmen Consoli, Giovanardi, Gualazzi. Ha vinto Musica Contro le mafie 2017, il Duel Contest al Jazz Club di Torino 2017, "Ivrea in Musica 2019" e il "Premio dei Premi per il MEI 2019", si è qualificata seconda per il contest "Corde e voci d'autore" (Cremona). Ha ricevuto una menzione speciale per i testi delle sue canzoni al Premio InediTo 2021. Porta avanti diversi progetti con compagnie teatrali per le quali scrive le musiche.