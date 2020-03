Il sindaco di Aritzo positivo al coronavirus

Contagiata anche la moglie. L'appello alla popolazione: "Vi invito alla calma"

Di: Redazione Sardegna Live

Il sindaco di Aritzo, Gualtiero Mameli, è risultato positivo al coronavirus. Ad annunciarlo è lo stesso primo cittadino con una comunicazione rivolta alla popolazione.

"Con grande rammarico devo comunicarvi che sono risultato positivo al coronavirus - recita il testo - e la stessa sorte è toccata a mia moglie. Il contatto da me avuto con la guardia medica, il giorno 7 marzo, ha determinato questa situazione".

"Dal momento in cui si è saputo della positività del medico ho osservato la quarantena rigidamente - prosegue Mameli -. Ieri siamo stati al San Francesco di Nuoro ed eseguito i tamponi, dei quali stamattina ci è stato comunicato l'esito. La RX toracica alla quale siamo stati sottoposti non ha per fortuna evidenziato problemi ai polmoni, per cui siamo potuti rientrare nella nostra abitazione".

"Solo io presento sintomi, e sto seguendo un apposita terapia. Tutto sommato stiamo bene. Vi invito tutti alla calma e a continuare a stare a casa - conclude rivolgendosi ai suoi concittadini -. Mi dispiace immensamente per questa situazione, auguro a tutti di uscirne presto".