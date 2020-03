Coronavirus, pizze gratis agli agenti della Polizia di Stato: il bellissimo gesto di solidarietà a chi “combatte” giorno e notte

Niente ricevuta fiscale o scontrino, ma semplicemente una lettera di ringraziamento che commuove

Di: Alessandro Congia

“Un piccolo gesto di ringraziamento va anche a voi che siete tutti i giorni in servizio per proteggere la nostra vita e per cercare di far stare tutti a casa spesso senza la collaborazione di noi cittadini. Non è un momento storico davvero facile, capiamo il pericolo a cui andate incontro giorno dopo giorno, grazie anche e non solo a tutto il personale sanitario , presto usciremo da questa situazione. Forza agenti, uniti ce la faremo”.

Un brevissimo stralcio della lunga lettera di compiacimento e di ringraziamento che una pizzeria cagliaritana ha voluto recapitare insieme alle pizze per gli agenti della Questura: tante pizze calde come piccolo-grande gesto fatto col cuore, per chi, come le forze dell’ordine, instancabilmente continua a proteggerci e a vigilare affinchè tutti rispettino le regole del Decreto.

“In questo brutto periodo – fanno sapere dagli uffici della Questura di via Tuveri a Cagliari – questi gesti sono ancora più belli, il titolare di una pizzeria d’asporto ha voluto offrire le pizze ai nostri poliziotti, un segno di vicinanza per il lavoro che quotidianamente svolgiamo. Grazie”.