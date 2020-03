Un’intera comunità piange Egidio Sanna, morto per Coronavirus

E’ l’Amministrazione Comunale ad esprimere il dolore riflesso dei suoi concittadini: il 72enne era ben conosciuto e stimato

Di: Alessandro Congia

“Il Sindaco e l’Amministrazione Comunale di Serrenti sono vicini alla famiglia di Egidio Sanna. Il dolore della morte è più forte e incomprensibile per non poter accompagnare il proprio caro in questo triste momento. Tutta la comunità Serrentese vi è vicina e vi abbraccia”.

Egidio Sanna, 72 anni, non ce l’ha fatta: la bruttissima notizia è piombata in paese come un fulmine a ciel sereno per quel compaesano molto amato da tutti. Egidio faceva anche parte della Pro Loco, era un artigiano-piastrellista ed era ben voluto.

Nemmeno 48 ore fa sulla pagina Fb del Comune compariva un augurio speciale: “Buongiorno, il nostro primo pensiero va al nostro concittadino e alla sua famiglia con l’auspicio di una rapida e pronta guarigione. Siamo sicuri che tutti noi sapremo affrontare con senso di responsabilità, senza farci travolgere da timori irrazionali, questo difficile momento. Noi Amministratori facciamo tutto quanto le autorità governative, regionali e sanitarie ci indicano. Lo facciamo e continueremo a farlo. E così deve fare tutta la comunità: il più concreto gesto d’amore che possiamo fare ora è rispettare le disposizioni sanitarie e stare a casa”. Egidio Sanna, nella foto pubblica su Fb, lascia la moglie (tuttora in quarantena) e due figli.