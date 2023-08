Ancora sbarchi nel sud dell’Isola, intercettati quattro migranti

Avevano lasciato la costa ed erano diretti a Carbonia

Di: Redazione Sardegna Live

Si susseguono senza sosta gli sbarchi lungo le coste del sud Sardegna, anche grazie alle buone condizioni meteorologiche e al mare calmo. La polizia, durante la notte, ha rintracciato quattro migranti provenienti dal nord Africa mentre dalla costa si dirigevano verso Carbonia.

I quattro uomini fermati questa notte erano in buone condizioni di salute. Così come per i 24 arrivati nella notte tra lunedì e martedì è scattata la consueta procedura di identificazione. Poi il trasferimento al centro di accoglienza di Monastir.